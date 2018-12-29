с чего всё началось

Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники: глава государства будет в Москве, хочет поиграть в хоккей, покататься на лыжах.

Путин рассказал о планах на новогодние праздники

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