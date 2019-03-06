Путин рассказал о планах иностранных разведок в РоссииРИА Новости 06:42

Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.Тем надежнее должна быть ваша работа.

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о планах иностранных разведок в России

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