Политика
РЕН ТВПутин рассказал о планах РЖД по модернизации железных дорог в Монголии
В планы РЖД входит модернизация монгольских железных дорог, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Одрийн сонин". По его словам, развитие многоплановых связей с Монголией — один из приоритетов России в Азии.
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Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета вчера в 18:48
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Армия и оружие
Борисов заявил, что ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.
ТАСС вчера в 19:10
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу
РБК вчера в 05:12
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru вчера в 11:18
Общество
Новые правила оформления ДТП вступили в силу
В понедельник, 1 сентября, вступили в силу поправки к закону об ОСАГО.
ИА ЯСИА вчера в 12:07
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 31 августа в 04:15
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru вчера в 04:19
Футбол
Роббен проплыл 8 километров в рамках борьбы с раком
Экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен проплыл 8 километров в рамках благотворительной акции против раковых заболеваний.
Спорт-Экспресс вчера в 03:42
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Футбол
СМИ: «Реал» 2 сентября объявит о покупке Бруну Фернандеша
Как сообщается, мадридский клуб объявит о сделке 2 сентября (последний день летнего трансферного окна).
Матч ТВ 00:27
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Президент Польши «выставит счет» Германии за Вторую мировую войну
URA.Ru вчера в 20:25
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российская газета 00:03
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру вчера в 13:13
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Армия и оружие
Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Командование объединенных сил Южной Кореи и США будет переведено из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, которая расположена в 70 километрах от столицы.
Комсомольская правда 02:22
Музыка
На «Газпром Арене» установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России
8097 музыкантов установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России, сообщает «Фонтанка».
Чемпионат вчера в 15:37
Происшествия
Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг проявил нейронную активность
МедиаПоток 30 августа в 13:41
Экономика
Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты
Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".
Газета.Ru 02:00
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05