В планы РЖД входит модернизация монгольских железных дорог, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Одрийн сонин". По его словам, развитие многоплановых связей с Монголией — один из приоритетов России в Азии.

Путин рассказал о планах РЖД по модернизации железных дорог в Монголии

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