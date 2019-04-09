Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в СШАИнтерфакс 09:57
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
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У нас есть хорошая книга "12 стульев" — и там есть фраза "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил". Решение должно созреть.
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Происшествия
В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»
В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Наука
У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты
Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля
Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Политика
Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика
В Тульской области создадут первый региональный центр управления
Подписи на документе поставили Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп принял президента Египта в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси встретились в Вашингтоне для двусторонних переговоров, 9 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:21
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Единоборства
Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено в 14:05
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Единоборства
USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года
USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».
Обновлено в 15:33
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна в пользу государства
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17