Политика
Переговоры Путина и Абэ длились более трех часовГазета.Ru вчера в 10:09
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости". Подчеркивается, что переговоры двух лидеров длились более трех часов.
Читать в источнике
Оценить443
Уважаемый господин президент Путин, уважаемые коллеги! Мне радостно встретиться здесь с вами, как мы и договаривались. Сегодня я думаю обсудить вопросы заключения мирного договора как следует, с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе.
— Синдзо Абэ, японский политикТВ Центр вчера в 14:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
Царьградвчера в 11:26
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 01:33
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 06:56
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Обновлено в 04:30
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft
Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон на видео
В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi.
Обновлено в 02:37
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение
Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.
Обновлено в 02:47
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Сервис объявлений Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений, сообщает «Ъ». Avito подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на управляющее «Авто.ру» ООО «Яндекс.Вертикали».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.
Обновлено в 03:40
Политика
Переговоры Путина и Абэ длились более трех часов
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:09
Технологии
Telegram запустит блокчейн-платформу в марте
Ожидается, что ее запуск состоится в марте. Сейчас же, по данным издания, платформа TON готова примерно на 90%.
Обновлено в 01:46
Происшествия
На Житомирщине вандалы разгромили часовню УПЦ
Обновлено в 04:15
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены
В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
Обновлено в 00:26
Общество
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег
Деньги поступали на расчетный счет Синельникова в Санкт-Петербурге, он их обналичивал, привозил в Москву и передавал бухгалтеру Масляевой.
Обновлено в 05:17
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
РАН назвала ошибкой присвоение звания патриарху и извинилась
Представители Российской академии наук (РАН) назвали ошибочной информацию о готовящемся присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания почетного профессора РАН.
Обновлено в 05:01
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:46
Экономика
Борис Ротенберг лишился личного бизнес-джета из-за санкций
Предприниматель Борис Ротенберг из-за санкций Минфина США лишился своего бизнес-джета, следует из слов представителя бизнесмена.
Обновлено в 04:08
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал
Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях.
Обновлено 21 января в 02:14
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
Обновлено в 00:04
Происшествия
Экс-директора Владимиро-Суздальского музея подозревают в хищении
Бывший директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев подозревается в хищении государственного имущества – по мнению следствия, он заказал создание сайта музея по завышенной цене, при этом работа фактически не была выполнена качественно, сообщило следственное управление СК РФ по региону в среду.
Обновлено в 02:34