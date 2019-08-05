Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМДРИА Новости 09:40
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Обновлено 02 августа в 06:59