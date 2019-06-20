Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 годуГазета.Ru 09:26

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин решил проблему "унизительного пособия" в 50 рублей, которое в настоящее время выплачивается матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. В ходе "прямой линии" президент пояснил, для кого размер поддержки будет пересмотрен.

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

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