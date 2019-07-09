Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеРИА Новости 15:57
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
В «Локомотиве» подчеркнули, что клуб не голосовал за расширение РПЛ
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб был против расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
Обновлено в 16:31
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Политика
Премьер Грузии поддержал решение Путина по санкциям
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддержал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:04
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Обновлено в 05:16
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Общество
В российских бургерах обнаружили антибиотики
Эксперты Роскачества в результате специального проекта по исследованию выявили, что в российских бургерах присутствует доля антибиотиков, передает РИА Новости со ссылкой на информацию организации.
Обновлено в 04:05
Культура
«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей
Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Ростове горит музыкальный театр
В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.
Обновлено в 10:28
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой
Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 13:37
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева рассказала о своем опыте голодания
Обновлено в 13:08
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26