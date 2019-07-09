Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

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