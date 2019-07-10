Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеLenta.ru 16:33
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.РИА Новости15:57
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