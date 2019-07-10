Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по УкраинеLenta.ru 16:33
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.РИА Новости15:57
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Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге
Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено в 17:17
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Культура
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На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
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Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Экономика
Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США
Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
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Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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Наука
Таяние льдов в Антарктиде угрожает цивилизации
Напротив, дело идет к тому, что Антарктида из-за развития этого процесса поглощает все больше солнечного света, а в итоге температура океана повышается, льдов становится все меньше.
Обновлено вчера в 15:33
Интернет
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
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В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
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Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
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Политика
«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией
Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин.
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«Городок»: как актеры-неудачники построили успешное шоу
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Общество
«Дикси» переставляет полки
Ритейлер пробует новый формат магазинов Сеть «Дикси», закрывшая с 2017 года более 300 магазинов, задумалась о проведении реконцепции собственных площадок.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Военная колонна с тяжелой спецтехникой выдвинулась из Абакана в Тулун
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
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Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36