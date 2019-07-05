Политика
Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.
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с чего всё началось
"Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.Коммерсантъ04:55
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Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Общество
Подтвердить права на наследство станет проще
Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России.
Обновлено вчера в 22:18