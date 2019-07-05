Политика

Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.
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с чего всё началось
"Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба
 Кремля.
Коммерсантъ04:55

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Папа римский рассказал Путину о значении Достоевского для священников

Коммерсантъ04:55

Путин рассказал подробности беседы с папой римским

Известия04:40

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Газета.Ru03:47

Путин рассказал о беседе с Папой Римским

РИА Новости04:10

Путин процитировал слова папы римского о Достоевском

РБК03:54

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Интерфакс04:40

Путин рассказал, что обсудил с Папой Римским роль Толстого и Достоевского для Ватикана

ТАСС03:29
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Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Общество

Подтвердить права на наследство станет проще

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Политика

Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие

Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе

Обновлено в 04:38
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство

Обновлено в 05:54
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России.
Обновлено вчера в 22:18
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Фёдор Михайлович Достоевский
Русский писатель
Русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года. Как в начале, так и в продолжении своего литературного творчества, после четырёх лет каторги и ссылки за участие в кружке Петрашевского, Достоевский выступал в качестве новатора в русле традиций русского реализма, что не получило должной оценки современников при жизни писателя.
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