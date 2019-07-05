Политика
Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.
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с чего всё началось
"Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.Коммерсантъ04:55
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Происшествия
Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии
Задержана родственница травмированной семилетней девочки из Ингушетии, решается вопрос об ее аресте, сообщил в пятницу ТАСС представитель управления СК по республике.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Финансы
Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair
Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео
Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах
Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Музыка
Эд Ширан показал два трека и новую одежду
Обновлено в 07:19
Транспорт
Цены поездок по МЦД определят в течение месяца
Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть полностью разработан и опубликован в ближайший месяц, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 06:44
Космос
Запущенные с «Восточного» спутники МГУ вышли на связь
В пятницу в 08:41 с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1б", которая вывела на орбиту ряд космических аппаратов, в том числе метеоспутник "Метеор-М" и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.
Обновлено в 07:48
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Кино
Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel
Обновлено в 03:29
Транспорт
Максимальную скорость на дорогах увеличат
Обновлено в 06:20
Политика
В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
Под снимком политик написала, что дочь устроилась работать в отель.
Обновлено в 00:58
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова
Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика
Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте
Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Технологии
Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз
Новая технология расшифровки ДНК Американская компания Axbio, основанная выходцем из России Игорем Ивановым, разработала новую технологию генетического секвенирования (расшифровки цепочки ДНК) и представила первый продукт компании, применяющий данную технологию на практике – компактный секвенатор AXP100.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России
Обновлено в 07:54
Политика
Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»
Обновлено в 07:07