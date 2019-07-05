с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

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