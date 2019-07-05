Политика

Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Путина, наставление от Франциска звучит так: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.
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с чего всё началось
"Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба
 Кремля.
Коммерсантъ04:55

Подробнее о событии

Папа римский рассказал Путину о значении Достоевского для священников

Коммерсантъ04:55

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Газета.Ru03:47

Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Интерфакс04:40

Путин рассказал о беседе с Папой Римским

РИА Новости04:10

Путин процитировал слова папы римского о Достоевском

РБК03:54

Путин рассказал подробности беседы с папой римским

Известия04:40

Путин рассказал, что обсудил с Папой Римским роль Толстого и Достоевского для Ватикана

ТАСС03:29
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Происшествия

Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

Задержана родственница травмированной семилетней девочки из Ингушетии, решается вопрос об ее аресте, сообщил в пятницу ТАСС представитель управления СК по республике.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Финансы

Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair

Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео

Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах

Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Музыка

Эд Ширан показал два трека и новую одежду

Обновлено в 07:19
Транспорт

Цены поездок по МЦД определят в течение месяца

Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть полностью разработан и опубликован в ближайший месяц, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 06:44
Космос

Запущенные с «Восточного» спутники МГУ вышли на связь

В пятницу в 08:41 с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1б", которая вывела на орбиту ряд космических аппаратов, в том числе метеоспутник "Метеор-М" и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.
Обновлено в 07:48
Музыка

Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Кино

Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel

Обновлено в 03:29
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Транспорт

Максимальную скорость на дорогах увеличат

Обновлено в 06:20
Политика

В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

Под снимком политик написала, что дочь устроилась работать в отель.
Обновлено в 00:58
Общество

Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Недвижимость

Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Авто

В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Политика

Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Технологии

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Новая технология расшифровки ДНК Американская компания Axbio, основанная выходцем из России Игорем Ивановым, разработала новую технологию генетического секвенирования (расшифровки цепочки ДНК) и представила первый продукт компании, применяющий данную технологию на практике – компактный секвенатор AXP100.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России

Обновлено в 07:54
Политика

Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Обновлено в 07:07
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Фёдор Михайлович Достоевский
Русский писатель
Русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года. Как в начале, так и в продолжении своего литературного творчества, после четырёх лет каторги и ссылки за участие в кружке Петрашевского, Достоевский выступал в качестве новатора в русле традиций русского реализма, что не получило должной оценки современников при жизни писателя.
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