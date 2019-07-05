с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поделился наставлением Папы Римского, которое Франциск разрешил ему озвучить. Слова главы России приводятся на официальном сайте Кремля.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Интернет Mail.ru полностью обновила почтовое приложение Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.

Происшествия В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.

Политика Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Политика Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Украина заинтересовалась освоением Арктики Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.

Политика «Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Экономика Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.

Театры Худрук Театра имени Волкова написал заявление об уходе Ранее в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор театра Алексей Туркалов уволен, а Марчелли объявлен выговор.

Общество Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Общество Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Происшествия Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко оценил нанесенный паводком ущерб в пострадавших от стихии районах Приангарья.

Армия и оружие Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17 Родственники бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха подтвердили информацию о том, что его похитили украинские спецслужбы.