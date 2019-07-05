Политика
Путин пересказал наставление Папы РимскогоФАН 03:17
Президент РФ Владимир Путин поделился наставлением Папы Римского, которое Франциск разрешил ему озвучить. Слова главы России приводятся на официальном сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
"Я,— говорит,— говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником»,— приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.Коммерсантъ04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Интернет
Mail.ru полностью обновила почтовое приложение
Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Ученые объяснили, почему многие люди плохо спят по ночам
Обновлено в 05:54
Политика
Украина заинтересовалась освоением Арктики
Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.
Обновлено в 00:54
Политика
«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Экономика
Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца
Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об уходе
Ранее в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор театра Алексей Туркалов уволен, а Марчелли объявлен выговор.
Обновлено в 08:49
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после старта с «Восточного»
Обновлено в 08:00
Происшествия
Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко оценил нанесенный паводком ущерб в пострадавших от стихии районах Приангарья.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17
Родственники бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха подтвердили информацию о том, что его похитили украинские спецслужбы.
Обновлено в 04:17
Культура
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов
В этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа пройдет единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 05:09