Политика

Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47

Путин рассказал, что одна из книг, которая всегда на столе у папы, это книги классической русской литературы -Льва Толстого или Федора Достоевого. "Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", - отметил Путин. Ранее Путин подарил икону и диск с фильмом "Грех" папе Римскому.
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с чего всё началось
"Я, говорит, говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - приводит пересказанные Путиным слова Папы Римского сайт
 Кремля.
Царьград03:34

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Путин рассказал о беседе с Папой Римским

РИА Новости04:10

Путин рассказал, что обсудил с Папой Римским роль Толстого и Достоевского для Ватикана

ТАСС03:29

Путин процитировал слова папы римского о Достоевском

РБК03:54

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Газета.Ru03:47

Путин пересказал наставление папы Римского о Достоевском

Ведомости03:42

Путин рассказал о книгах папы римского

Российская газета04:08

Путин пересказал наставление папы римского о книгах Достоевского

Росбалт03:01
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Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Транспорт

Благовещенский мост разведут днем в воскресенье

В День работников морского и речного флота разведут Благовещенский мост. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".
Обновлено в 03:59
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса

Обновлено в 04:37
Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%

Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Здоровье

В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 19:23
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Политика

ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера перешел в ПСЖ

Состав футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» пополнил полузащитник Андер Эррера, 4 июля сообщает пресс-служба французской команды.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши

Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Обновлено в 02:33
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
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В Энгельсе полицейские задержали трех проституток

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Авто

В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

Обновлено в 03:13
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
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Фёдор Михайлович Достоевский
Русский писатель
Русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года. Как в начале, так и в продолжении своего литературного творчества, после четырёх лет каторги и ссылки за участие в кружке Петрашевского, Достоевский выступал в качестве новатора в русле традиций русского реализма, что не получило должной оценки современников при жизни писателя.
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