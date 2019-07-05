Политика
Путин рассказал о наставлении от папы РимскогоГазета.Ru 03:47
Путин рассказал, что одна из книг, которая всегда на столе у папы, это книги классической русской литературы -Льва Толстого или Федора Достоевого. "Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", - отметил Путин. Ранее Путин подарил икону и диск с фильмом "Грех" папе Римскому.
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с чего всё началось
"Я, говорит, говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - приводит пересказанные Путиным слова Папы Римского сайт Кремля.Царьград03:34
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
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Авто
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Транспорт
Благовещенский мост разведут днем в воскресенье
В День работников морского и речного флота разведут Благовещенский мост. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".
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Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
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Общество
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
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Обновлено в 02:50
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
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ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%
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Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
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«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
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Футбол
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера перешел в ПСЖ
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В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
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Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
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Шоу-бизнес
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МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
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Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
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