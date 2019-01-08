Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра.

Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии. Об этом глава государства рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 7 января. Видеозапись его поездки опубликована на сайте Кремля.

Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии

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