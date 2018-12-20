Экономика
Рост реальных доходов россиян за десять месяцев текущего года составил 0,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 14-й большой пресс-конференции 20 декабря. Глава государства выразил надежду на то, что эта тенденция продолжится и в будущем.
Известия04:17
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После длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то, по последним данным, он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
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