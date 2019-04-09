Политика
Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефтьExpert.ru 02:55
На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна, подчеркнул глава российского государства. «Если цены на нефть, скажем ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», - рассказал Владимир Путин.
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Путин поделился прогнозом на случай падения цен на нефть до $40 за баррель
Народные новостивчера в 09:16
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Общество
В России выросла численность дальневосточных леопардов
Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
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Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
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Транспорт
Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября
Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
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Происшествия
Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте
Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
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Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Три эксперта VADA прибыли в Киев
Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Политика
Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei
По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Хоккей
Игрока НХЛ Войнова дисквалифицировали на сезон
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки
Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00