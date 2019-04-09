Политика

Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефтьExpert.ru 02:55

На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна, подчеркнул глава российского государства. «Если цены на нефть, скажем ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», - рассказал Владимир Путин.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Общество

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства

Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября

Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте

Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
Обновлено в 01:54
Политика

Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Три эксперта VADA прибыли в Киев

Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине

Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Политика

Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei

По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

В День космонавтики ВДНХ смогут бесплатно посетить Гагарины и Леоновы

Обновлено в 01:48
Хоккей

Игрока НХЛ Войнова дисквалифицировали на сезон

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Экономика

Uber может провести IPO на $10 млрд

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ

Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
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Футбол

Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
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Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

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Происшествия

На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки

Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
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