Политика

Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефтьNewInform вчера в 22:37

В ходе Арктического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что, возможно, под вопрос встанет добыча топлива в США. Это произойдет, если цена на нефть будет ниже 40 долларов за баррель. На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна.
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