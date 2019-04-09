Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефтьNewInform вчера в 22:37

В ходе Арктического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что, возможно, под вопрос встанет добыча топлива в США. Это произойдет, если цена на нефть будет ниже 40 долларов за баррель. На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна.

Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефть

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