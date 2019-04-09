Политика
Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефтьNewInform вчера в 22:37
В ходе Арктического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что, возможно, под вопрос встанет добыча топлива в США. Это произойдет, если цена на нефть будет ниже 40 долларов за баррель. На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна.
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Путин поделился прогнозом на случай падения цен на нефть до $40 за баррель
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Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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Президент Исландии Гудни Йоханнесон сообщил о намерении вернуться к изучению русского языка.
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
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Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.
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Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
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Президент России Владимир Путин назвал предсказуемым итог расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего следов сговора Москвы и предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа.
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Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
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Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
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Павел Дацюк: «Надеюсь, это был не последний матч в моей карьере»
Капитан СКА Павел Дацюк выразил надежду на то, что седьмой матч серии плей-офф КХЛ против ЦСКА не стал для него последним в составе петербургской команды.
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СК возбудил дело против судей из Литвы из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте 2019 года указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
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Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
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Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
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Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
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В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
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В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске
Обновлено вчера в 11:19
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 01:27
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин, потребовав от жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:49
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".
Обновлено вчера в 20:50
Транспорт
Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября
В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45