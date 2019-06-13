Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и СШАLenta.ru 00:50
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
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Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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