Путин рассказал о деградации отношений России и СШАLenta.ru 00:50

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).

с чего всё началось

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

Путин рассказал о деградации отношений России и США

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