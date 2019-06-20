Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупцииВзгляд.ру 07:17

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».

Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции

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