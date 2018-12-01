Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
РИА Новости
16:46

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.
РИА Новости16:46
Владимир Путин
У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.
— Владимир ПутинГазета.Ru 15:17

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
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