Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
РИА Новости
16:46

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.
РИА Новости16:46
Владимир Путин
У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.
— Владимир ПутинГазета.Ru 15:17

Подробнее о событии

Путин рассказал о беседе с Трампом

Газета.Ru19:09

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

РИА Новости16:46

Путин заявил, что они с Трампом остались при своем мнении по инциденту в Черном море

ТАСС15:30

Путин рассказал об общении с Трампом в рамках саммита G20

Интерфакс15:17

Путин в двух словах рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе

Lenta.ru15:05

Путин рассказал о разговоре с Трампом «на ногах»

RT на русском15:04

Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом

РБК15:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая до 25%

Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января.
Обновлено в 22:56
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 22:38
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 22:31
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне.
Обновлено в 22:57
Политика

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика

Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи

Обновлено в 19:42
Политика

Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 21:02
Политика

Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 22:53
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика

Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram

Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 22:44
Политика

Новый президент Мексики получил «жезл правителя» от коренных народов

Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.
Обновлено в 21:17
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

NI назвал новый способ России уничтожать американскую тяжелую артиллерию

Новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии", пишет National Interest.
Обновлено в 22:57
ещё по теме
Главное