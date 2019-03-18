Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с УкраинойРИА Новости 12:32

Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре на находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений.

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.

Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной

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