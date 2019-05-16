Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этажАвторадио 11:13

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж. Президент вспомнил о своем прошлом, комментируя проблему с лифтами в домах, где живут ветераны ВОВ.

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