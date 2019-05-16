Политика

Путин рассказал, как носил на руках соседку на пятый этажLentaChel.ru 11:37

Были случаи, когда свою соседку, которая не могла подняться по лестнице самостоятельно, он на руках носил на пятый этаж. Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ, с участниками которого встретился сегодня Владимир Путин, завершает свою работу в Сочи.
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Путин рассказал, как носил свою соседку на руках на пятый этаж

ТАСС11:09

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Известия13:11

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

РБК11:38

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Газета.Ru15:05

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РЕН ТВ10:28

Путин вспомнил, как поднимал пожилую соседку на пятый этаж на руках

РИА Новости10:21

Путин рассказал, как носил соседку на пятый этаж из-за поломки лифта

Московский Комсомолец10:07
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Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
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Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
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Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
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Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
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Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

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Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
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