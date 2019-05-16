Путин рассказал, как носил на руках соседку на пятый этажLentaChel.ru 11:37

Были случаи, когда свою соседку, которая не могла подняться по лестнице самостоятельно, он на руках носил на пятый этаж. Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ, с участниками которого встретился сегодня Владимир Путин, завершает свою работу в Сочи.

Путин рассказал, как носил на руках соседку на пятый этаж

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