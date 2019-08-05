Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМДРИА Новости 09:50
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
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Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
Уэйн Руни может стать играющим тренером «Дерби Каунти»
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии ведет переговоры о заключении контракта с "Дерби Каунти" в качестве играющего тренера.
Обновлено в 12:55
Хоккей
«Тампа-Бэй» подписала контракт с Шаттенкирком
Обновлено в 09:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Обновлено в 09:27
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
Обновлено в 03:15
Общество
В Австралии впервые провели эвтаназию
Жительница Австралии Керри Робертсон первой в стране воспользовалась правом на эвтаназию согласно новому закону в штате Виктория.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Общество
В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек
В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия
На ростовских ЛГБТ-активисток снова напали
На участниц мероприятия, посвященного взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма, напал мужчина, рассказала корреспонденту RostovGazeta руководительница сообщества «КвирКультура в РнД» Анна Дворниченко.
Обновлено в 04:49
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Экономика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 06:37
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Экономика
Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара
По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
Обновлено в 07:09