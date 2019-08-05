Армия и оружие

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМДРИА Новости 09:50

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
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Путин приказал Минобороны следить за американскими ракетами

URA.Ru12:52

Путин назвал российские ракеты для противодействия угрозам со стороны США

РБК10:39

Путин предупредил США об ответных мерах из-за разрыва ДРСМД

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Путин пригрозил США зеркальным характером разработок новых ракет

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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

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Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений

ТАСС09:43

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

РИА Новости09:50
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Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Ачинске проводится частичная эвакуация из-за взрывов в военной части

Обновлено в 12:58
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Футбол

Уэйн Руни может стать играющим тренером «Дерби Каунти»

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии ведет переговоры о заключении контракта с "Дерби Каунти" в качестве играющего тренера.
Обновлено в 12:55
Хоккей

«Тампа-Бэй» подписала контракт с Шаттенкирком

Обновлено в 09:53
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 12:43
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Обновлено в 09:27
Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Девять человек погибли из-за селя в горах Китая

Обновлено в 03:15
Общество

В Австралии впервые провели эвтаназию

Жительница Австралии Керри Робертсон первой в стране воспользовалась правом на эвтаназию согласно новому закону в штате Виктория.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Общество

В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек

В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия

На ростовских ЛГБТ-активисток снова напали

На участниц мероприятия, посвященного взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма, напал мужчина, рассказала корреспонденту RostovGazeta руководительница сообщества «КвирКультура в РнД» Анна Дворниченко.
Обновлено в 04:49
Политика

Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Экономика

Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции

Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 06:37
Финансы

Курс евро поднялся до 73 рублей

В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Кино

Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам

Обновлено в 02:36
Экономика

Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара

По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
Обновлено в 07:09
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