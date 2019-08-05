Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

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