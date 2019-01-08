Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра.

Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Российский лидер также произвел традиционный полуденный выстрел из пушки.

Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист

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