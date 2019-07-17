Политика
Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для ДонбассаRT на русском 11:23
Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев. Также президент подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика
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Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
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