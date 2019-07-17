с чего всё началось

Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев. Также президент подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Общество В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников Число россиян, временно ставших невыездными из-за долгов, превысило отметку в 3,4 миллиона, что почти 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Футбол «Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенское» Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.

Культура От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.

Политика На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Культура Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Политика Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Спорт Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.

Наука Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Футбол «Эвертон» претендует на Манджукича Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может оказаться в Английской Премьер-Лиге. Хорватский футболист входит в сферу интересов «Эвертона».

Происшествия В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Экономика Реальные доходы россиян вновь снизились В первые 6 месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Армия и оружие Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.

Политика Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией 14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.