Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для ДонбассаRT на русском 11:23

Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев. Также президент подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
РБК11:10

Подробнее о событии

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

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Сенатор поддержал упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

RT на русском11:59

Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Донбасса

Дождь11:16

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

РБК11:10

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Коммерсантъ11:10

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Интерфакс11:31

Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины

РИА Новости12:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика

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Политика

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Наука

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Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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