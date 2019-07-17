с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Происшествия Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Наука Впервые получено фото квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Экономика Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.

Космос В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Общество Росстат констатировал убыль населения в стране Отмечается, что число родившихся за указанный период 2019 года составило 600 тыс. человек, а умерших - 780 тыс. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о катастрофических потерях населения в стране.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Шоу-бизнес Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети Телеведущая Виктория Боня решила поделиться с поклонниками успехами своей семилетней дочки Анджелины.

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Происшествия Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.

Общество Эксперты назвали самый вредный для зубов чай Эксперты назвали самый вредный для зубов чай, а также выяснили, почему именно он.

Происшествия Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.

Футбол Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.