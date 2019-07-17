Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей ДонбассаГазета.Ru 14:31
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Слуцкий поддержал упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса
Московский Комсомолец16:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки
Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено вчера в 13:27
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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
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