Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для ДонбассаИзвестия 13:47

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
РБК11:10

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Зеленский vs Путин и Медведчук. Что происходит между Киевом и Москвой?

Дождь15:02

Путин расширил действие упрощённого порядка получения гражданства РФ для украинцев

RT на русском14:04

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Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

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Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

РИА Новости12:34
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«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
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Происшествия

МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
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Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Спорт

Маргарита Мамун объявила о беременности

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Футбол

Гвардиола ожидает, что Зане останется в «Манчестер Сити»

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Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей

В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Технологии

Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета

Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией

14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено в 15:25
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
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Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте

В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
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В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

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Экономика

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 года

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Политика

Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
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Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
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