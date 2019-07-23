Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Вашингтон
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По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
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В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

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Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

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Авто

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С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
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Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
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Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

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Технологии

Роскачество определило лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
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В Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Обновлено вчера в 11:29
Политика

Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
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Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Обновлено вчера в 16:35
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Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием

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Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
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Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
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Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
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ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале

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Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
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В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами

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Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года

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США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР

Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
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