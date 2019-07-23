Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
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Политика
Небензя оценил палестино-израильское урегулирование
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Обновлено в 16:13
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Политика
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Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
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В Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
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Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова пожаловалась на невоспитанных мужчин
Обновлено в 10:54
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Теннис
Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале
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Экономика
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года
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Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43