Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
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Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
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Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
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Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
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Авто
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Силы, стоящие за своеобразными формами метеоритов, которые являются метеорами или падающими звездами, которые переживают огненный полет через атмосферу и приземляются на Землю, уже давно являются загадкой.
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Технологии
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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Политика
Внесен законопроект о контроле электронной почты
В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Наука
Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны
Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.
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Наука
Геноцид в геноме
Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
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Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint
В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.
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Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
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Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
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Общество
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к татуировкам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к татуировкам.
Обновлено в 01:56