Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением

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Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

РИА Новости14:57

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

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Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

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Путин позитивно оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Интерфакс - Россия07:23
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Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
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Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
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Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

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Обновлено в 06:44
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено в 12:01
Авто

Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль

Аналитики «Автостата» решили подсчитать, сколько времени потребуется среднестатисчтическому россиянину с такой заработной платой, чтобы накопить на новый автомобиль.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Наука

Физика полета в атмосфере приводит к трансформации метеоритов

Силы, стоящие за своеобразными формами метеоритов, которые являются метеорами или падающими звездами, которые переживают огненный полет через атмосферу и приземляются на Землю, уже давно являются загадкой.
Обновлено вчера в 16:26
Технологии

Специалисты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты

Среди зеркальных камер высокие оценки заработали фотоаппараты Canon, Nikon и Pentax, но среди них в автоматическом режиме лучше всех со своими задачами справляется Canon EOS 77D.
Обновлено в 10:58
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Футбол

Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»

По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Политика

МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Политика

Внесен законопроект о контроле электронной почты

В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Наука

Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны

Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.
Обновлено в 05:41
Наука

Геноцид в геноме

Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Политика

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Политика

Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам

В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Игры

Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint

В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено вчера в 05:53
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В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар

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Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Общество

ВЦИОМ узнал об отношении россиян к татуировкам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к татуировкам.
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