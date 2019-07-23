Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС вчера в 07:41

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением

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Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике

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Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

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Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

РИА Новостивчера в 14:57

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

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Путин позитивно оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Интерфакс - Россиявчера в 07:23
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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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Обновлено 21 июля в 22:09
Происшествия

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
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Екатеринбург окутала дымка с неприятным запахом неизвестного происхождения

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Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

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Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. "Восточный" ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
Обновлено в 01:00
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
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В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 07:38
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Единоборства

Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева

Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено вчера в 13:20
Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia Seltos

Корейский автопроизводитель Kia выпустил новый кроссовер Seltos. Выход модели на мировой рынок намечен на осень 2019 года.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям

Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Приамурье уровень воды в реках превысил норму

Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Музыка

Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве

Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено 22 июля в 17:17
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика

Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних

Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
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Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
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