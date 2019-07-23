Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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