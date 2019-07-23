Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-БалкарииТАСС 07:41
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
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МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Общество
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Политика
Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.
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Музыка
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Экономика
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Обновлено в 19:49
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
"Предполагается, что это будут студенты вузов, начиная с третьего курса, и студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса", - сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
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Здоровье
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Сегодня причиной гипертонических кризов всё чаще становятся панические атаки, сообщил Nation News кардиохирург Владимир Хорошев.
Обновлено вчера в 09:24
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Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
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Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
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В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
В Севастополе в новостройке рухнул лифт с тремя пассажирами внутри.
Обновлено в 17:22
Технологии
Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения
Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.
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Экономика
Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль "Распадской" по РСБУ в январе-июне 2019 года составила 8,177 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
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Экономика
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Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
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Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
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