Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM вчера в 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Гаджеты
Apple Watch и AirPods попадут под пошлины
По итогам финансового отчета за третий квартал 2019 года, продажи Apple Watch, AirPods и других "сопутствующих" девайсов увеличились на впечатляющие 48%, превысив объемы реализации iPad и почти догнав Mac.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Интернет
«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц
Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено вчера в 08:15
Интернет
В Microsoft признались в прослушке пользователей
В компании Microsoft признались, что прослушивали своих пользователей.
Обновлено в 01:55
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Культура
У погибшего вокалиста Prodigy обнаружились многомиллионные долги
Погибший в марте вокалист группы The Prodigy Кит Флинт оставил после себя долги по кредитам и налогам на сумму 7,3 млн фунтов, пишут СМИ.
Обновлено в 00:40
Финансы
Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Уход в минус Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
На Московском шоссе ВАЗ протаранил дерево. Двое погибших
У дома №7 по Московскому шоссе автомобиль ВАЗ (судя по фотографиям спасателей, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) на большой скорости врезался в дерево.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В США после курения вейпа госпитализированы более 20 человек
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
Жители уже составили петицию с требованием закрыть хостел.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55