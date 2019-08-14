Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Футбол
Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию
Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.
Обновлено в 11:56
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Меркель приветствует размещение солдат США в Германии
В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Политика
Кабмин Украины отказался уволить Кличко
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Футбол
Зидан обсуждал с Мане возможный трансфер в «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обсуждал с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане трансфер в мадридский клуб, сообщает Soccer Link.
Обновлено в 17:14
Здоровье
В США диетологи признали, что холестерин в продуктах не опасен
В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans).
Обновлено в 15:45
Гаджеты
HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено в 07:20
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Футбол
Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко
56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Наука
Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху
Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.
Обновлено в 11:28
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Футбол
«Факел» проиграл «Армавиру», «Краснодар-2» победил «Чертаново»
«Чертаново» на своем поле уступило «Краснодару-2» со счетом 1:2. В составе гостей дубль оформил Даниил Уткин.
Обновлено в 14:10