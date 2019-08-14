Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Ипотеке — час: президент рассчитывает на скорое снижение ставок

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Lenta.ru07:58

Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

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RT на русском07:37

Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21
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