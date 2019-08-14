Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Театры
Умер народный артист Валентин Воронин
В Екатеринбурге в возрасте 78 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин.
Обновлено в 17:55
Кино
Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры
В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Экономика
США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.
Обновлено вчера в 12:01
Технологии
Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев
Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео
В Кузбассе Киселевский суд оштрафовал блогера из США Алину Симоне за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 12:02
Политика
Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть
Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Политика
Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь
Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.
Обновлено в 18:02
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Общество
Ученые в Приморье сфотографировали нового для России водяного оленя
Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет [в него] 327-м видом и восьмым видом в семействе Cervidae.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49