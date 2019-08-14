Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM вчера в 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.
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Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
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Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме

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В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
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Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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