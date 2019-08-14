Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС07:36

Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21

Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

Lenta.ru07:58

Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

Интерфакс07:57

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Известия07:50

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

RT на русском07:37

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

РБК08:46
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Авто

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Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
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Армия и оружие

Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС

На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

В Совбезе РФ рассказали, для чего США используют тему кибератак

США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран в кибератаках.
Обновлено в 10:24
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Экономика

Трамп заявил о росте инвестиций в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.
Обновлено в 13:09
Политика

Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»

Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
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Футбол

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Общество

Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в домогательствах

Известная российская телеведущая и медиаменеджер обвинила не менее известную американскую певицу Кэти Перри в непристойном поведении.
Обновлено в 04:03
Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе

Обновлено в 10:41
Здоровье

Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Олег Кононов: Матч «Краснодара» не смотрел

Обновлено в 11:55
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Культура

Звезда Disney снялась в фильме для взрослых

Актриса Белла Торн, игравшая в сериале Disney «Танцевальная лихорадка», приняла участие в съёмках фильма для взрослых в сотрудничестве с PornHub.
Обновлено в 09:23
Кино

Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Россияне стали чаще умирать от рака

По данным Росстата с начала года в России от злокачественных новообразований умерли 149 384 человека, что на 1,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 21:46
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Обновлено в 09:23
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
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