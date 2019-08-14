Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

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