Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Общество
Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР
Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
Обновлено в 05:43
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Игры
Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения
В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.
Обновлено в 02:02
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25%
Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.
Обновлено в 03:32
Наука
В Гренландии ученые поймали акулу, которой больше 500 лет
Гренландскую акулу ученые выловили в северной части Атлантического океана. Исследователи предполагают, что ей может быть до 512 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян попал в больницу
Обновлено в 07:52
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Общество
Рослесхоз назвал число страдающих от смога в Сибири населённых пунктов
Федеральное агентство лесного хозяйства рассказало, сколько населённых пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке в настоящий момент страдают из-за смога от лесных пожаров.
Обновлено в 09:44
Транспорт
Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Обновлено в 09:50