Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Петербурге загорелась крыша бизнес-центра
Пожарные ликвидируют возгорание площадью 200 квадратных метров на кровле и чердаке административного здания в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 10:52
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Футбол
Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Сала подвергся воздействию угарного газа перед падением самолета
Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского "Нанта", сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.
Обновлено в 10:17
Общество
Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Политика
В «Единой России» оценили идею запрета старых машин
«Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые», - заявил он.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»
В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Технологии
Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei
Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Здоровье
Новая подстанция скорой помощи в Некрасовке начала работать в круглосуточном режиме
В столичном районе Некрасовка начала работу в круглосуточном режиме новая подстанция скорой и неотложной медицинской помощи №60.
Обновлено в 10:04
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Общество
Собянин осмотрел отремонтированный корпус школы №1502 с IT-полигоном
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отремонтированный корпус школы №1502, где была проведена перепланировка помещений и установлено современное оборудование для обучения старшеклассников, в том числе экспериментальный IT-полигон.
Обновлено в 08:11
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20