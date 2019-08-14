Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

Интерфакс07:57

Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21

Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

Lenta.ru07:58

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

РБК08:46

Путин ожидает понижения ипотечных ставок до конца года

Московский Комсомолец07:50

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

RT на русском07:37

Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге загорелась крыша бизнес-центра

Пожарные ликвидируют возгорание площадью 200 квадратных метров на кровле и чердаке административного здания в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 10:52
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Футбол

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Сала подвергся воздействию угарного газа перед падением самолета

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского "Нанта", сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.
Обновлено в 10:17
Общество

Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Политика

В «Единой России» оценили идею запрета старых машин

«Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые», - заявил он.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области

Обновлено вчера в 04:26
Спорт

Евгений Трефилов: Очень плохо думаю о будущем российского гандбола

Обновлено в 09:51
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»

В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Технологии

Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei

Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Обновлено в 04:22
Здоровье

Новая подстанция скорой помощи в Некрасовке начала работать в круглосуточном режиме

В столичном районе Некрасовка начала работу в круглосуточном режиме новая подстанция скорой и неотложной медицинской помощи №60.
Обновлено в 10:04
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Британка сварила яйца в микроволновке и осталась без глаза

Обновлено в 10:16
Общество

Собянин осмотрел отремонтированный корпус школы №1502 с IT-полигоном

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отремонтированный корпус школы №1502, где была проведена перепланировка помещений и установлено современное оборудование для обучения старшеклассников, в том числе экспериментальный IT-полигон.
Обновлено в 08:11
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное