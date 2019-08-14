Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM вчера в 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Политика
Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Пилот рассказал о моменте аварийной посадки А321 в Подмосковье
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет
Обновлено в 02:32
Политика
В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.
Обновлено в 02:06
Хоккей
Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР
В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
Обновлено в 01:50
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено 13 августа в 22:00
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:08
Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Баскетбол
Кармело Энтони тренировался с игроками «Нетс» в Лос-Анджелесе
Свободный агент Кармело Энтони недавно принимал участие в неофициальных тренировках и двусторонних играх с представителями «Нетс» в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку
15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43