Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM вчера в 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

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Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

РБКвчера в 08:46

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РИА Новостивчера в 08:21

Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

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Ипотеке — час: президент рассчитывает на скорое снижение ставок

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RT на русскомвчера в 07:37

Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАССвчера в 07:36
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Политика

Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Происшествия

Пилот рассказал о моменте аварийной посадки А321 в Подмосковье

Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском.
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Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
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Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
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Происшествия

В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет

Обновлено в 02:32
Политика

В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.
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Хоккей

Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР

В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
Обновлено в 01:50
Общество

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

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Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:08
Финансы

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 04:44
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «все включено»

Обновлено в 02:31
Наука

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Баскетбол

Кармело Энтони тренировался с игроками «Нетс» в Лос-Анджелесе

Свободный агент Кармело Энтони недавно принимал участие в неофициальных тренировках и двусторонних играх с представителями «Нетс» в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Обновлено вчера в 15:39
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
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Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено вчера в 10:43
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