Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM 08:43

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Ипотеке — час: президент рассчитывает на скорое снижение ставок

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