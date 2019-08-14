Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеREGNUM вчера в 08:43
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года. Об этом он заявил в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
Большегруз на трассе в Подмосковье протаранил несколько машин
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты
Екатеринбург утром накрыл густой туман. Из-за него в «Кольцово» не смогли приземлиться три самолета.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Стали известны названия новых смартфонов iPhone 2019
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на проверенные источники рассказал, что новые смартфоны получат название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R и это будут преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR соответственно.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Культура
Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданство
Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено вчера в 15:39
Авто
Создавать гиперкары Koenigsegg будет россиянин
Шведская компания Koenigsegg назначила шеф-дизайнером россиянина.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
В Китае начался финал конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2019
Обновлено вчера в 03:27
Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в Подмосковье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после жесткой посадки лайнера А-321 «Уральских авиалиний» в четверг, 15 августа.
Обновлено в 01:22
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено вчера в 01:52
Экономика
Российский рынок труда потерял почти полмиллиона предпенсионеров
По информации Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, а с «молодыми» пенсионерами – 129 тысяч.
Обновлено вчера в 04:55
Экономика
На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%
Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Ветеран «Барселоны» сомневается в необходимости подписания Неймара
Ветеран подверг сомнению необходимость данного трансфера.
Обновлено в 00:59
Политика
Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным
Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может.
Обновлено в 00:22
Общество
В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна
В Японии около 580 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту»
"Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".
Обновлено вчера в 15:32
Наука
Слоны помогли лесам накопить углерод
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58