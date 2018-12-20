Рассчитываю на то, что это будет разовое явление и небольшой даже рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет и затем все-таки она будет снижаться.

На вопрос о повышении НДС до 20 процентов глава РФ выразил надежду, что это будет разовое явление. В четверг проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На общение с главой РФ пришли 1702 журналиста.

«Рассчитываю, что это будет разовое явление»: Путин о повышении НДС

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