Экономика
«Рассчитываю, что это будет разовое явление»: Путин о повышении НДС
«Рассчитываю, что это будет разовое явление»: Путин о повышении НДСНародные новостивчера в 04:37
На вопрос о повышении НДС до 20 процентов глава РФ выразил надежду, что это будет разовое явление. В четверг проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На общение с главой РФ пришли 1702 журналиста.
Народные новостивчера в 04:37
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Рассчитываю на то, что это будет разовое явление и небольшой даже рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет и затем все-таки она будет снижаться.
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