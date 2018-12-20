События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.

Рост цен возможен из-за повышения НДС, пояснил президент России в ходе пресс-конференции. Рост НДС в начале 2019 года составит 1-1,5%, отметил глава государства. Президент также затронул вопрос о подорожании цен на бензин в текущем году.

Путин допустил повышение цен на бензин в 2019 году

Энергетика Энергетика Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5% Ранее сегодня, 20 декабря, нефть Brent упала ниже $55 впервые с 19 сентября 2017 года. Доллар превысил 68 руб. впервые с середины ноября.

Энергетика Энергетика В Палате представителей Беларуси обсудили цены на нефть О возможном ухудшении в экономике белорусских нефтеперерабатывающих заводов говорили на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики Беларусь, передает «МИР 24».

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Энергетика Энергетика Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.

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Энергетика Энергетика В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.

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