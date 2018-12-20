Энергетика
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензинГазета.Ru08:55
Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.
Газета.Ru08:55
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События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель
Цена на нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года, об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 04:18
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ ради экономии
Сроки перехода на газ пока не обозначены, но это должно произойти до 2024 г. Переход на газомоторное топливо необходим с точки зрения экономии, но от этого процесса выиграет «Газпром» и производители соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Ледокольный флот Русской Арктики пополнил «Андрей Вилькицкий»
19 декабря состоялась передача «Газпром Нефти» дизель-электрического ледокола «Андрей Вилькицкий» проекта IBSV01, тип AKERARC 130A от его производителя — Выборгского судостроительного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.
Обновлено в 14:27
Энергетика
Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года
Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:40
Энергетика
RWE подписала второй контракт с Woodside на поставки американского СПГ
Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading GmbH (RWE) подписала второй контракт с австралийской Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американского проекта Corpus Christi в Техасе.
Обновлено в 09:55
Энергетика
Минэнерго считает ситуацию с обеспечением топливом стабильной
Производство дизельного топлива экологического класса 5 за декабрь составила 3684,4 тыс. тонн, отгрузка на внутренний рынок 2040,0 тыс. тонн.
Обновлено в 13:13
Энергетика
Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA
Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено в 07:51
Энергетика
Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море
Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 07:19
Энергетика
Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП
С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика
В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен
Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.
Обновлено вчера в 08:07
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин
Второе по счету место в ПФО по ценам на бензин занял город Нижний Новгород.
Обновлено в 12:34
Энергетика
«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу
«Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в Иране за последние семь месяцев 2018 года выросли на 55%
Объем экспорта иранской нефти вырос на 55% и составил за последние семь месяцев 2018 года более 8 млрд. долларов.
Обновлено в 03:07