События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.

Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин

Энергетика Энергетика Нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель Цена на нефть марки Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика Транспорт госкомпаний переведут на газ ради экономии Сроки перехода на газ пока не обозначены, но это должно произойти до 2024 г. Переход на газомоторное топливо необходим с точки зрения экономии, но от этого процесса выиграет «Газпром» и производители соответствующего оборудования.

Энергетика Энергетика Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

Энергетика Энергетика Ледокольный флот Русской Арктики пополнил «Андрей Вилькицкий» 19 декабря состоялась передача «Газпром Нефти» дизель-электрического ледокола «Андрей Вилькицкий» проекта IBSV01, тип AKERARC 130A от его производителя — Выборгского судостроительного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Энергетика Энергетика Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.

Энергетика Энергетика RWE подписала второй контракт с Woodside на поставки американского СПГ Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading GmbH (RWE) подписала второй контракт с австралийской Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американского проекта Corpus Christi в Техасе.

Энергетика Энергетика Минэнерго считает ситуацию с обеспечением топливом стабильной Производство дизельного топлива экологического класса 5 за декабрь составила 3684,4 тыс. тонн, отгрузка на внутренний рынок 2040,0 тыс. тонн.

Энергетика Энергетика Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.

Энергетика Энергетика Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.

Энергетика Энергетика Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.

Энергетика Энергетика В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.

Энергетика Энергетика Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.

Энергетика Энергетика Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин Второе по счету место в ПФО по ценам на бензин занял город Нижний Новгород.

Энергетика Энергетика «Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу «Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.