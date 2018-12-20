Энергетика
Путин объяснил рост цен на бензин
Путин объяснил рост цен на бензинРамблервчера в 06:45
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо. По его словам, бензин подорожает от силы на 1-1,5%. Удорожание топлива президент связал с увеличением НДС. Налог в России с 1 января будет повышен с 18 до 20%.
Рамблервчера в 06:45
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Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке.
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