Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке.

В начале 2019 года в России ожидается подорожание топлива из-за увеличения НДС, но рост цен не будет значительным. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5 процента.

Путин предупредил о росте цен на бензин в начале 2019 года

Энергетика Энергетика Нефть марки WTI подешевела более чем на 5% По состоянию на вечер четверга (19:32 мск) стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,02% — до $45,68 за баррель.

Энергетика Энергетика Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает.

Энергетика Энергетика Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

Энергетика Энергетика Госкомпании обяжут перевести автомобили на газ Отмечается, что в России сосредоточено 40% мировых запасов метана, а также 170 тысяч километров газовых магистралей, которые позволят строить заправки практически по всей стране, используя существующую сеть.

Энергетика Энергетика «ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия

Энергетика Энергетика ВСЗ передал второй ледокол ПАО «Газпром нефть» Входящее в государственную «Объединенную судостроительную корпорацию» ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) передал второй ледокол «Андрей Вилькицкий» мощностью 22 МВт газпромовской «дочке» ПАО «Газпром нефть».

Энергетика Энергетика В Якутии планируют добывать 8 тысяч тонн дикоросов Говоря об основных направлениях развития сельского хозяйства в республике, зампред отметил, что основной упор будет сделан на увеличение обеспеченности продукцией местного производства, а также на растениеводство и животноводство.

Энергетика Энергетика Югре удалось произвести в этом году 2 млн тонн нефтепродуктов За этот год в Югре производство нефтепродуктов составит 2 миллиона тонн.

Энергетика Энергетика С 1 января кубометр газа подорожает на 8 копеек С 1 января 2019 года на территории Сахалинской области для населения вводится новый тариф на газ.

Энергетика Энергетика Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.

Энергетика Энергетика В 2018 году в Иране открыто около 40 новых месторождений нефти и газа 19 декабря глава департамента разведки месторождений National Iran Oil Company Салеф Хенди, не раскрывая подробной информации, заявил, что в течение этого года на территории Ирана было разведано около 40 новых месторождений нефти и газа.

Энергетика Энергетика Российские компании согласились снизить нефтедобычу Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.

Энергетика Энергетика Меньше половины: Подземные хранилища газа Украины продолжают скудеть Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 декабря уменьшился до 14,9 млрд куб. м Об этом 19 декабря сообщает УНН со ссылкой на ПАО "Укртрансгаз".