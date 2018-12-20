События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.

Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин

Энергетика Энергетика Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5% Ранее сегодня, 20 декабря, нефть Brent упала ниже $55 впервые с 19 сентября 2017 года. Доллар превысил 68 руб. впервые с середины ноября.

Энергетика Энергетика Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.

Энергетика Энергетика Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

Энергетика Энергетика США постепенно лишают Россию самого главного Ползучая экспансия Небольшая корпоративная новость выглядит довольно тревожно: это очередной звоночек, оповещающий о настойчивом продвижении США на традиционные рынки России, отмечает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

Энергетика Энергетика Ледокольный флот Русской Арктики пополнил «Андрей Вилькицкий» 19 декабря состоялась передача «Газпром Нефти» дизель-электрического ледокола «Андрей Вилькицкий» проекта IBSV01, тип AKERARC 130A от его производителя — Выборгского судостроительного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Энергетика Энергетика Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.

Энергетика Энергетика «ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия

Энергетика Энергетика Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.

Энергетика Энергетика ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.

Энергетика Энергетика В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.

Энергетика Энергетика Минприроды озаботилось стратегией геологоразведки «Алросы» Минприроды выразило озабоченность спадом прироста запасов алмазов в России: основная алмазодобывающая компания «Алроса» ведет поиски только в районах высокой степени геологической изученности, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Энергетика Энергетика Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.

Энергетика Энергетика Российские компании согласились снизить нефтедобычу Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.

Энергетика Энергетика Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин Второе по счету место в ПФО по ценам на бензин занял город Нижний Новгород.