Энергетика
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензинГазета.Ru08:55
Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.
Газета.Ru08:55
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События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
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Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5%
Ранее сегодня, 20 декабря, нефть Brent упала ниже $55 впервые с 19 сентября 2017 года. Доллар превысил 68 руб. впервые с середины ноября.
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США постепенно лишают Россию самого главного
Ползучая экспансия Небольшая корпоративная новость выглядит довольно тревожно: это очередной звоночек, оповещающий о настойчивом продвижении США на традиционные рынки России, отмечает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.
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Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:40
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«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия
Обновлено в 10:16
Энергетика
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Обновлено в 02:12
Энергетика
ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти
На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:15
Энергетика
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Обновлено вчера в 08:07
Энергетика
Минприроды озаботилось стратегией геологоразведки «Алросы»
Минприроды выразило озабоченность спадом прироста запасов алмазов в России: основная алмазодобывающая компания «Алроса» ведет поиски только в районах высокой степени геологической изученности, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Российские компании согласились снизить нефтедобычу
Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин
Второе по счету место в ПФО по ценам на бензин занял город Нижний Новгород.
Обновлено в 12:34
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Доходы от экспорта нефти в Иране за последние семь месяцев 2018 года выросли на 55%
Объем экспорта иранской нефти вырос на 55% и составил за последние семь месяцев 2018 года более 8 млрд. долларов.
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